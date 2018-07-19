İran’da canlı yayında elektrik kesildi

İran’da gündemden düşmeyen elektrik kesintilerinin artık ulaşmadığı yer kalmadı. İran’da canlı yayın esnasında da elektrikler kesildi.

İran’da haftalardır süren elektrik kesintilerinin etki alanı her geçen gün genişliyor. İranlı yetkililer, bankalar ve devlet dairelerinin iş saatlerini değiştirmekle kalmayıp tüketim kotası uygulayarak halka tasarruf yapma çağrısında bulunurken, devlet tekelinde olan Radyo Televizyon Kurumu’na bağlı 1. kanalda da canlı yayın esnasında elektrikler kesildi. Yayın esnasında elektrik kesintisine uğrayan kanal, kısa süre sonra jeneratörün devreye girmesiyle yayına devam etti. Ekranın tekrar aydınlanmasından sonra sunucu, “Bu kadar tasarruf yapın diyorlar, al işte bizim de elektrikler kesildi” dedi.

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Su krizinden sonra bu kez de yaşanan elektrik kesintileri geçtiğimiz günlerde sokak gösterileri ile protesto edilmişti. Gösterilere müdahale eden İran polisi, bazı göstericilerin “genel düzeni bozmak” suçundan gözaltına alındığını paylaşmıştı.

Elektrik krizi bölgesel ilişkileri de etkiledi

İranlı yetkililer, elektrik kesintilerine havaların sıcaklığıyla birlikte tüketimin artışını neden göstermişti. Bunun yanı sıra her fırsatta doğudaki komşusu Bağdat’ın en yakın dostu olduğunu dillendiren İranlı yetkililer, borçları sebebiyle Irak’ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Elektrik kesintileri Irak’ta geçen hafta hizmet yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintisi nedeniyle patlak veren gösterilerde İran karşıtı sloganlar atıldı. Irak, İranlı yetkililerle elektrik krizinin çözümü için yapılan görüşmelerde başarılı olamayınca yönünü Suudi Arabistan’a çevirdi ve Başbakan Haydar el-İbadi’nin talimatı doğrultusunda bakanlardan oluşan üst düzey bir heyet Suudi Arabistan’a geldi.