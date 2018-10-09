GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 19:15

İran’da düşen Türk jetinin ön kaza raporu açıklandı

İran’da düşen Türk iş jetinin ön kaza raporu açıklandı. Kazadan 7 ay sonra açıklanan rapora göre, uçağın hız göstergesinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu belirtildi.

İran'da düşen Türk jetinin ön kaza raporu açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İran’da düşen Türk iş jetinin ön kaza raporu açıklandı. Kazadan 7 ay sonra açıklanan rapora göre, uçağın hız göstergesinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Mart ayında İran sınırları içerisinde düşen Başaran Holding’e ait özel iş jetinin ön kaza raporu, 7 ay sonra açıklandı. İran havacılık yetkilileri tarafından açıklanan raporda, uçak havalandıktan bir süre sonra uçaktaki üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve akabinde pilotaj hatasının yaşandığı belirtildi.

Raporda, iş jetini kullanan her iki pilotun lisanslı olduğu ve tıbbi açıdan uçuşa uygun oldukları ifade edildi. Ayrıca uçuşta yer alan pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet’in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza uçuşu kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiği belirtildi. Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği, ancak hız göstergesinin arızasının kaynağının bilinmemekle birlikte sistemin tasarım bilgilerinin araştırılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, ön kaza raporuna göre uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da kaydedildi.

"Uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı"

İranlı yetkililerin hazırladığı ön rapora yapılan açıklamada, “Havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine, mürettebat harekete geçti. Bunun üzerine pilot, gaz kollarını çekmesi sonucu uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu hamle ‘Stall’ denilen havada tutunamama durumunu yol açtı. Uçak pilotun ‘Stall’ durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı” ifadelerine yer verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku