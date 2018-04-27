İran’da Mumyalı ceset muamması.

Henüz İranlı hiçbir haber ajansının doğruluğunu teyit edemediği bir söylenti üzerine ortalık karıştı. İran’da Mumyalı bir cesedin Hz.Abdul Azim Türbesi etrafında yol çalışması esnasında bulunduğu söylentileri, İranlı sosyal ağ kullanıcıların ilgisini çekti. Cesedin Rıza Şah Pehlevi’ye ait olabileceği gibi bazı iddialar konunun önemini artırdı.

Henüz İranlı hiçbir haber ajansının doğruluğunu teyit edemediği bir söylenti üzerine ortalık karıştı. İran’da Mumyalı bir cesedin Hz.Abdul Azim Türbesi etrafında yol çalışması esnasında bulunduğu söylentileri, İranlı sosyal ağ kullanıcıların ilgisini çekti. Cesedin Rıza Şah Pehlevi’ye ait olabileceği gibi bazı iddialar konunun önemini artırdı.

Pazar günü İranlı bazı İnternet sitelerinin yayınladığı haber, herkesi şok etti. haberde İran’ın tarihi Rey şehrinde bulunan Hz.Abdulazim türbesi etrafında yol çalışması esnasında yerin altında mumyalı bir cesedin bulunduğu, cesedin Rıza Pehlevi’ye ait olabileceği yer alıyordu.

Tarihi Rey şehrinde yer alan Hz.Abdul Azim türbesinin halkla ilişkiler direktörü Mustafa Acerlu yaptığı bir açıklamada "Söz konusu bölge eskiden bir mezarlıktı dolayısıyla bu bölgede bir cesedin bulunması gayet doğal" ifadesini kullanarak "Bir cesedin kalıntıları bulundu ve söz konusu bölgede asla mumyalanmış bir ceset keşfedilmemiştir. Bulunan cesedin yüzü doğal olarak belli değildi ve konuya ilişkin yayılan söylentiler sadece sosyal ağlarda hiçbir kanıta dayanmaksızın verilen bilgilerdir" dedi.

İran Kültürel Miras kurumu yetkilileri ise durumun kendilerine iletilmediğini, gerçekten böylesi bir cesedin bulunması takdirinde muhakkak bu kuruma bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Tahran kent konseyi Kültürel miras komitesi müdürü Halil Abadi İSNA haber ajansına mumyalanmış bir cesedin bulunduğunun haberini teyit ederek ‘’Söz konusu mumyalanmış ceset Hz.Abdulazim türbesinin batısında yer alıyordu’’ ifadesini kullandı. Halil Abadi açıklamasının devamında cesedin Rıza Şah’a ait olabileceğini belirtti.

Tahran eyaleti Adli tıp kurumu müdürü Mesut Kadi Paşa yaptığı bir açıklamada "Henüz mumyalanmış hiçbir ceset Tahran eyaleti adli tıbbına teslim edilmemiştir. eğer mumyalanmış bir cesed bulunmuşsa, ve cesedin tarihi bir geçmişi varsa, cesedin Kültürel Miras kurumuna teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

Son açıklama ise Rey şehrinin özel Valisi Hidayetullah Cemalipur tarafından geldi.

Cemalipur "Rey şehri etrafında özellik de mezarlık alanlarda, söz konusu şehrin tarihi geçmişinin de etkisiz olmadığı durumdan ötürü, doğal olarak yol çalışmaları esnasında cesetlere veya cesetlerin kalıntılarına rastlanılabilir. Böylesi bir durumda cesedi dini açıdan uygun bir şekilde, yeni bir mezarlıkta gömüyoruz.’’ dedi.

Mumyalanmış ceset haberleri üzerine İranlı tarih uzmanları da söz konusu cesedin pehlevi hanedanının kurucusuna ait olup olamayacağını tartışıyor.

Öte yandan Pehlevi ailesinin yayınladığı bir bildiride söz konusu cesedin yüksek olasılık ile Rıza Pehleviye ait olabileceği belirtiliyor.