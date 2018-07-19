İran’da prefabrik ev taşıyan tır sokağa sığmadı

İran’ın Tebriz kentinde bir tır prefabrik ev taşırken girdiği sokağa sığmayınca takılıp kaldı.

İran’ın kuzeybatısında Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden olan Tebriz’de, bir tır prefabrik ev taşınırken girdiği sokakta takılıp kaldı. Tebriz’in Tevanir Mahallesi’nde prefabrik evi taşıyan tır önce sokağa girdi, daha sonra park halinde olan araçlara ve ağaçlara takılınca ortada kaldı. İtfaiye ekipleri takılı kalan tırı kurtarmak için müdahale etti.