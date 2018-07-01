İran’da protestolar bastırılmaya çalışılıyor

İran’ın güneyinde başta Hürremşehr ve Abadan olmak üzere şehirlerde su nedeniyle başlayan protestolar, polisin sert müdahalesi ile bastırılmaya çalışılıyor.

İran’ın güneyinde başta Hürremşehr ve Abadan olmak üzere şehirlerde su nedeniyle başlayan protestolar, polisin sert müdahalesi ile bastırılmaya çalışılıyor.

İran’ın güney şehirlerinde uzun zamandan beri çözülemez hale gelen su sıkıntısı, geçen hafta sonu başlayan halk ayaklanmalarıyla tekrar gündeme geldi. Cuma günü Huzistan eyaletinin Hürremşehr ve Abadan şehirlerinde başlayan gösterilerde dün gece güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu çatışma yaşandı. Hürremşehr’de göstericileri dağıtmak için polis tarafından açılan ateş sonucu ölü ve yaralılar olduğu iddia edilirken, Twitter’de bölgeden görüntü paylaşan yerel halk polis tarafından hedef alındıklarını söyleyerek, en azından bir kişinin öldüğünü ileri sürdü. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, polisin göstericileri dağıtmak için çok sayıda biber gazı kullandığı ve silah sesleri duyulduğu görüldü. Yayılan görüntülerde, polisin dükkân ve araçlara zarar verdiği de iddia edildi. Sokaklara inen halk, polisin araç ve dükkanlara zarar verip halkın yaptığı iddialarını ortaya atarak, sivil itirazların manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi.

İran İçişleri Bakanı: "Su güvenlik meselesi değil"

Olaylarla ilgili açıklama yapan İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Hürremşehr’daki gösterilerde kimsenin ölmediğini ifade etti. Fazli, sokak gösterilerinde beklenmedik olaylar yaşanabileceğini söyleyerek, “Bazen olaylar kontrolümüzden çıkabilir” ifadesini kullandı. Bakan Fazli, “Su güvenlik meselesi değildir. Sınır noktalarında su teminiyle ilgili sorunlarımız var. Çünkü o bölgelerde çatışma halindeyiz” dedi.

Yapılan değerlendirmeler, İran’daki su krizinin boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sadece bu yıl İran’da 34 milyon kişinin su sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu ve bunların 17 milyonunun durumunun kırmızı (had) safhada olduğu tespit edildi.

Öte yandan, halkın sokağa indiği Huzistan eyaletinin birkaç köyünde 135 kişinin su kirliliği nedeniyle hastaneye müracaat ettiği ve 55 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Su kirliliğinden zehirlenenlerin 16’sının Ramhürmüz Hastanesinde olduğu, 4 kişinin ise durumları ağır olduğu için Ahvaz’a sevk edildiği açıklandı.