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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:49

İran’dan bir yasak daha

İran’da İnstagram’ın kullanıcılara yasaklanması için işlem başlatıldı.

İran'dan bir yasak daha
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İran’da İnstagram’ın kullanıcılara yasaklanması için işlem başlatıldı.

İran Yargıtay Birinci Yardımcısı Muhammed Musaddık, İnstagram sosyal medya sitesinin yasaklanması için Ülke Genel Yargıtaylığı tarafından işlem başlatıldığını açıkladı.

Musaddık bu kararın gerekçesi hakkında son zamanlarda “Selebriti” adlandırdığı instagram fenomenlerinin hayırsever işler adı altında halkı dolandırmalarını önlemek amaçlı karar alındığını söyledi.

Geçen haftadan beri bu sitenin ara ara ulaşmakta sıkıntı yaşayan İranlılar, sessizce kapandığına dair iddialarda bulunmuşlardı.

Konuyla ilgili sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, bu kararların sadece özgürlükleri kısıtlamak amaçlı alındığını iddia ederek, geniş tepkide bulundu.

Bu ilk yasak olmadı

Yanı başımızda olan komşu ülke İran’ın kapalı bir ülke olduğunu herkes bilse de sıradan özgürlüklerin bu kadar kısıtlı olduğu herkesi şaşkınlığa uğrattı. Örnek için İran’da neredeyse ta ilk açıldığından beri Facebook, Twitter ve Youtube gibi sitelere ulaşmak İran hükümeti tarafından engellenmişti.

Öte yandan İran’da 40 milyondan aşkın kullanıcısı olan Telegram adlı mobil uygulamasıyla ilgili yasaklarda hep gündemde olmuştu. İranlı yetkililerinin Rus kökenli olan bu uygulamanın serverlerinin İran’a taşınması talepleri kullanıcıların özel kimlik bilgilerinin güvenirliğinin ihlal edilmesi gerekçesiyle reddedilmesi de basına yansımıştı. Ardından hükümet bu programa erişim yasağı uygulamıştı.

Cumhurbaşkanı bile yasağa uymadı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani gibi üst düzey yetkililerin aktif olarak Twitter gibi sosyal medya kullanmalarıyla birlikte yargı yetkililerin hesaplarını yerli alternatif sitelere taşınması anlamında uyarmıştı.

Yasağı aşıp sitelere girmek için kullanılan program konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Son olarak İsfahan Eyaletinin Yargıtay Başkanı Hasan Rahimi, “Kimsenin telegram kullanma hakkı yoktur” açıklaması ile dikkat çekti. Rahimi, “Telegram kesinlikle yasağı aşan programlarla kullanılıyor ve bu bir suçtur” açıklamasını yaparak kullanıcıları adli takiple tehdit etti.
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