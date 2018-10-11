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11 Ekim 2018 Perşembe 19:53

İranlı Bakanın Mevlana hayranlığı

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı ve beraberindeki heyet Konya’da sema gösterisi izledi.İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı ve beraberindeki heyet Konya’ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Fazlı ve beraberindekiler...

İranlı Bakanın Mevlana hayranlığı
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İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı ve beraberindeki heyet Konya’da sema gösterisi izledi.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı ve beraberindeki heyet Konya’ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Fazlı ve beraberindekiler önce Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti. Heyet daha sonra İslam Kültür Merkezi’nde sema gösterisi izledi. İranlı heyete Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve protokol üyeleri eşlik etti. İranlı heyet daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.
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