İranlı kadınların stadyumda maç heyecanı

İranlı kadınlar, ülkelerinin Bolivya ile oynadığı futbol maçını Tahran’daki stadyumdan büyük bir coşkuyla izledi.39 yıl aradan sonra ilk kez 21 Haziran’da İran-İspanya maçını Tahran’daki iki stadyumda izleyen İranlı kadınlar, bugün...

İranlı kadınlar, ülkelerinin Bolivya ile oynadığı futbol maçını Tahran’daki stadyumdan büyük bir coşkuyla izledi.

39 yıl aradan sonra ilk kez 21 Haziran’da İran-İspanya maçını Tahran’daki iki stadyumda izleyen İranlı kadınlar, bugün de Azadi Stadyumunda yerel saatle 19.30’da İran ile Bolivya arasında düzenlenen futbol maçını izledi. Maçtan 2 saat önce kadın polisler stadyumda yerlerini aldı. Resmi makamlar tarafından izinlerin çıkmasının ardından İranlı kadınlar stadyumda maç izleme heyecanını yaşadı. 300 kadın futbol meraklısı, maç sırasında kendilerine hediye edilen İran bayraklarını salladı.

İran’ın 2-1 Bolivya’ya galip geldiği maç sonrası kadınların gönüllü olarak stadyumdaki tribünleri temizlemesi ise İran medyasında geniş yer buldu.

İran’da kadınların stadyumda maç izlemesi, uzun yıllardır tartışma konusuydu.