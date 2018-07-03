Irmağa giren yunus, ekiplerin çalışması ile denize ulaştırıldı

Bartın’da ırmağa giren yunus balığı, ekiplerin çalışması sonucu denize ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Hendekyanı Caddesi mevkisindeki yürüyüş yolunda çalışma yapan belediye işçileri denizden ırmağa gelen yunus balığını fark etmesi üzerine ekiplere haber verdi. Avlanmak amacıyla ıramğa girdiği tahmin edilen yunus balığını kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri 3 metre boyundaki balığı denize ulaştırmak istedi. Yapılan çalışmaların ardından küreklerle yönlendirilen balığın denize ulaşması sağlandı.

Denize açılan balık bir süre sonra gözden kaybolurken ekipler de rahat bir nefes aldı.