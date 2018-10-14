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14 Ekim 2018 Pazar 10:30

İş yerinde gelen sesleri takip etti, gördüğüne inanamadı

Sivas’ta marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinde gelen vızıldama seslerini takip edince, iş yerinin tavanındaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı.Sivas’ta Gültepe Mahallesinde bulunan Mahrukatçılar sitesinde marangozluk yapan Fatih...

İş yerinde gelen sesleri takip etti, gördüğüne inanamadı
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Sivas’ta marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinde gelen vızıldama seslerini takip edince, iş yerinin tavanındaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı.

Sivas’ta Gültepe Mahallesinde bulunan Mahrukatçılar sitesinde marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinden gelen vızıltının kaynağını bulmak için sesi takip etti. Kapkın sesi takip ederek tavandaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşamasına rağmen arılara dokunmayan Kapkın, “Biz sabah geldiğimizde işe başladığımızda bir ara arı sesi duyduk. Sağa sola baktım bir şey göremeyince sesi takip ettim. Tavana baktım ve arıların oğul attığını gördüm. Belki bir haftadır burada oğul attılar ama bizim dikkatimizi çekmemişti. Bugün sabah dükkanımızı açtığımızda gözümüze çarptı. Onun orada olduğunu görünce şaşırdım. Şu ana kadar bir müdahale etmedim bir müdahale de etmeyeceğiz" dedi.

Arıdan korkanlar dükkana girmiyor

Dükkanda arı yuvası olduğunu gören bazı müşterilerin içeri girmeye çekindiklerini söyleyen Kapkın, "İş yerine gelen müşteriler şaşkınlık yaşıyorlar. Dükkana giren müşteriler içeri girdiğinde arı oğlunu görünce tekrar dışarı çıkıyorlar. Şu anda bize herhangi bir zararları yok. Arıya dokunmaya onlara müdahale etmeye kalkarsan sana zararları olur ama biz müdahale etmiyoruz" dedi.
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