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12 Ekim 2018 Cuma 09:20

İşaret diliyle Çanakkale Türküsü’nü söyleyen down sendromlu gençlere Yavuz Bingöl eşlik etti

Usta sanatçı Yavuz Bingöl, Eyüpsultan’da düzenlenen "Güzel Yarınlar için el ele" konulu programda down sendromlu gençlerin işaret diliyle söyledikleri Çanakkale Türküsü’ne bağlamasıyla eşlik etti. Gecede sahne alan sanatçı Tarık Mengüç ise down sendromlu gençler için birbirinden eğlenceli şarkılarını seslendirdi.

İşaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü söyleyen down sendromlu gençlere Yavuz Bingöl eşlik etti
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Usta sanatçı Yavuz Bingöl, Eyüpsultan’da düzenlenen "Güzel Yarınlar için el ele" konulu programda down sendromlu gençlerin işaret diliyle söyledikleri Çanakkale Türküsü’ne bağlamasıyla eşlik etti. Gecede sahne alan sanatçı Tarık Mengüç ise down sendromlu gençler için birbirinden eğlenceli şarkılarını seslendirdi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Güzel Yarınlar için el ele" konulu program yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra Yavuz Bingöl, Tarık Mengüç ve iş dünyasından isimler katıldı. Programda down sendromlu gençlerden oluşan orkestra, performansıyla büyük beğeni topladı. Halk oyunları ve darbuka gösterisiyle izleyicilerden büyük alkış alan gençler, gösterilerinin ardından sahne alan Tarık Mengüç ile şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendi.Tarık Mengüç’ün ardından sahne alan usta sanatçı Yavuz Bingöl en sevilen şarkılarını geceye katılanlar için seslendirdi. Bingöl eline bağlamayı alarak, Çanakkale Türküsü’nü işaret diliyle söyleyen down sendromlu gençlere eşlik etti.

Programın sonunda ise çeşitli eserler açık arttırmaya sunuldu. Satılan eserlerin gelirleri Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneğine bağışlanırken elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, burs ve çeşitli yardımlar şeklinde ulaştırılacak.

“Biz de adalet terazisinden ilham alarak derneğimizin faaliyetlerini yapıyoruz”

Adaletli bir şekilde dernek faaliyetlerini yaptıklarını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bizler Eyüpsultan Derneğimizi ilk defa kurduk. Temel prensibimiz: Bir kadın heykeli vardır. Adalet Tanrıçası deniyor. Elinde bir terazi var ve gözleri kapalı. Adalet, taraf tutmadan; siyasi, sosyal, kültürel ya da başka kriterleri esas almadan, gözü kapalı teraziyi tartar. Objektif olur, adil olur. Biz de adalet terazisinden ilham alarak derneğimizin faaliyetlerini yapıyoruz” dedi.
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