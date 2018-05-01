İşçi ölümlerini protesto etmek için soyunup yere yattılar

Bolu’da, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Yol-İş Sendikası üyesi karayolları taşeron işçileri, kadroya alınmamaları ve işçi ölümlerini protesto etmek için önce çıplak ayakla yürüdü, ardından soyunarak yere yattı.

Bolu’da, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Yol-İş Sendikası üyesi karayolları taşeron işçileri, kadroya alınmamaları ve işçi ölümlerini protesto etmek için önce çıplak ayakla yürüdü, ardından soyunarak yere yattı.

Bolu’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sabah saatlerinde sendika, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti üyeleri ve vatandaşların Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelmesiyle başladı. 1 Mayıs kutlamasına katılan yaklaşık 500 kişi ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesi’nden kutlamaların yapıldığı Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği yürüyüşte, Yo-İş sendikasına bağlı karayolları işçilerinin taşıdığı ‘Türkiye’nin zencileri karayolları taşeron işçileri’ yazılı pankart ilgi odağı oldu.

Geniş güvenlik önleminin alındığı 1 Mayıs kutlama alanında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerini ve çantalarını tek tek aradı.

Karayolları işçilerinden ilginç protesto

Bolu’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Ankara’dan gelen Yol-İş sendikasına bağlı karayolları taşeron işçileri, yürüyüş sırasında işçi ölümleri ve kadroya alınmamalarını protesto etmek için İzzet Baysal Caddesi boyunca ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Daha sonra kutlama alanına yakın bir yerde duran grup, giysilerini çıkararak ölen işçi arkadaşlarını anısına 1 dakika boyunca yerde yatarak saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Ankara 1 Nolu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Çekil, “15 bin karayolu işçisi kadro dışı kaldı. Bizler yollarda kar mücadelesi, menfezler, yama dahil olmak üzere her türlü işi yapıyoruz. Ama biz 15 bin kişi dışarıda kaldık. Haksız yere kaldık” dedi.

Onlar bayramlarında da çalıştı

Bolu’da yüzlerce işçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bir arada kutlarken, inşaat ve temizlik işçileri çalışmaya devam etti. Bolu Belediyesi’ne bağlı temizlik firmasına bağlı taşeron işçi Nevzat Güler, “Herkesin 1 Mayıs’ı kutlu olsun” dedi.