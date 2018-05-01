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01 Mayıs 2018 Salı 12:43

İşçiler Maltepe miting alanına giriş yaptı

Maltepe’de 3 farklı noktada bir araya gelen işçiler, Maltepe miting alanına giriş yaptı. Yürüyüş sırasında renkli görüntüler vardı.

İşçiler Maltepe miting alanına giriş yaptı
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Maltepe’de 3 farklı noktada bir araya gelen işçiler, Maltepe miting alanına giriş yaptı. Yürüyüş sırasında renkli görüntüler vardı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamaların yapıldığı Maltepe miting alanına işçiler sabahtan itibaren gelmeye başlamıştı. Maltepe’de Cevizli’de, E-5 kenarında Feyzullah Caddesi ve Bostancı İdealtepe’de toplanan işçiler ise toplu olarak saat 12.00 sıralarında yürüyüşe geçti. İşçiler renkli görüntülerle, şarkılar eşliğinde miting alanına ilerledi. Uzun bir yürüyüşün ardından alana ulaşan işçiler, hep beraber güvenlik kontrolünden geçerek alana girdi.
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