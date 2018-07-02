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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38

İşe alım kurasında yakınının ismini çeken çocuğa tüm parasını verdi

Zonguldak’ta İl Özel İdaresi’ne personel alımı kurasını takip eden adam, kurada yakının isminin çıktığı numarayı çeken çocuğa cüzdanındaki tüm parasını verdi.Zonguldak İl Özel İdaresi personel şirketine alınacak olan 30 kişi...

İşe alım kurasında yakınının ismini çeken çocuğa tüm parasını verdi
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Zonguldak’ta İl Özel İdaresi’ne personel alımı kurasını takip eden adam, kurada yakının isminin çıktığı numarayı çeken çocuğa cüzdanındaki tüm parasını verdi.

Zonguldak İl Özel İdaresi personel şirketine alınacak olan 30 kişi için başvuru yapan 255 kişi arasında Noter huzurunda Valilik Toplantı Salonunda Vali Ahmet Çınar’ın ve başvuru yapanların huzurunda kura çekimi gerçekleşti.

Kura çekiminde Meriç Sönmez isimli çocuk toplardan Dilek Ulubay Özyol isimli kişinin numarasını çekmesinin ardından Özyol’un ismi öğrenilemeyen bir yakını, cüzdanını çıkartarak cebimdeki tüm parasını küçük çocuğa verdi. O anlara şahit olanlar ise kısa süreli gülüşme yaşadı.

Öte andan, salondaki Ertan Demirok, şoför olarak iş müracaatında bulunduğu halde listede adının bulunmamasına tepki gösterdi. Ehliyetinin yetersizliği gerekçe gösterilen Ertan Demirok, Vali Ahmet Çınar tarafından listeye eklendi. Ancak bu da sorunu çözmeyince, şoför alımı için kuranın yarın çekileceği açıklandı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "D ehliyeti olanlar listeye alınmamış, D ehliyeti olanlar kamyon kullanabilir. Eksik olduğu için şoför kurası yarına kaldı" dedi.
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