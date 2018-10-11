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11 Ekim 2018 Perşembe 15:52

Işık : “Gençlerimizin hayâllerine giden yolu aydınlatmaya çalışıyoruz”

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen “Hayâllerden Hayatlara” programında gençler, siyasetçi, sanatçı, işadamı, sporcu ve edebiyatçılarla buluşuyor.Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen “Hayâllerden Hayatlara”...

Işık : 'Gençlerimizin hayâllerine giden yolu aydınlatmaya çalışıyoruz”
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Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen “Hayâllerden Hayatlara” programında gençler, siyasetçi, sanatçı, işadamı, sporcu ve edebiyatçılarla buluşuyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen “Hayâllerden Hayatlara” programlarıyla, gençlerin geleceklerini planlarken kendilerine örnek alacakları rol model şahsiyetlerle buluşmaları sağlanıyor. İlk konuk olanB ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsulu gençlerle buluştu. Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda gençlerle buluşan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kadar uzanan kariyer geçmişindeki aşamaları, iş ve özel yaşamında edindiği tecrübeleri gençlerle paylaştı.

İş da özel hayatta dürüstlüğün, samimiyetin, çok çalışmanın, sorumluluk sahibi olmanın önemini vurgulayan Başkan Aktaş, gençlere üstlendikleri bütün görevleri coşku duyarak yaptıklarında ardından başarının geleceğini söyledi ve hayallerine giden yolda aslâ pes etmemeleri gerektiği mesajını verdi.

“Gençlerimizin geleceklerini oluştururken hedefledikleri noktalara ulaşma yolunda, kendilerine yol gösterecek şahsiyetlerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamak istedik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizi kırmayarak Gürsulu gençlerimizle buluşan ve onlara hayâllerinin peşinden koşma gücü veren, tecrübelerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Gençlerimizin geleceğe umutla bakması, gözlerindeki ışıltının hiçbir zaman sönmemesi için programlarımız devam edecek” dedi.
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