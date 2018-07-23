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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:41

İşitme engelli genç kızın klip hayalini işaret dili ile gerçekleştirdiler

Şanlıurfa’da işitme engelli genç kızın klip hayali, işitme engelli işaret dili eğitmenleri tarafından Balıklıgöl’de işaret diliyle gerçekleştirildi.

İşitme engelli genç kızın klip hayalini işaret dili ile gerçekleştirdiler
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Şanlıurfa’da işitme engelli genç kızın klip hayali, işitme engelli işaret dili eğitmenleri tarafından Balıklıgöl’de işaret diliyle gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da işaret dili öğrencisi işitme engelli 22 yaşındaki Sakine Atlı’nın klip hayali, İşitme Engellileri İşaret Dili Uzmanı Şenay Şengün Sınmaz ve işaret dili eğitmenleri tarafından çekilen kliple gerçekleştirildi. Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan tarihi alanlarda çekilen klip ile hem farkındalık oluşturmak hem de genç kızın hayalini gerçekleştirmek için çekildiği belirtildi. İşaret dili Uzmanı Şenay Şengün ve Serdar Alişoğlu’nun girişimleriyle çekilen klip, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Çekimleri yapılan klip zaman zaman alkışlarla da kesildi. Büyük beğeni alan ve işaret dili ile hazırlanan Urfa türküsü ’Kınıfır Bdrenk Olur’ klibinin tamamlanarak önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceği kaydedildi.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Serdar Alişoğlu, “Bugün işitme engelli bir kardeşimizin hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Amaç işitme engelli kardeşimizin normal vatandaşlarla iç içe kaynaşmasını sağlayacak bir ortam oluşturmak. Çekimleri Şanlıurfa’nın Balıklıgöl havzasında ve diğer bölgelerinde yaptık. Burada katkıda bulunan başta işitme engelli Şenay hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu gibi faaliyetlerin arttırılması hem ülkemiz için hem memleketimiz için hem de işitme engelli kardeşlerimizin halinden anlamak için önemli bir çalışma olduğunun inancındayız. İşaret dilinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.

“Hayalim gerçekleşti”

Hayalinin gerçekleştirildiği için çok mutlu olduğunu belirten işitme engelli Sakine Atlı ise “Ben işitme engelliyim. Bugün benim hayalim olan klibin çekimlerini yaptık. Bunun için çok mutluyum. Şanlıurfa türküsünün işaret dili ile görüştüm söylenmesi beni ayrıca mutlu etti. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarıma, işitme engelli eğitmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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