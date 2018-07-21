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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:02

İSKİ baraj göllerinde yüzülmemesi için video hazırladı

İSKİ, baraj gölleri ve göletlerde kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması ve zeminin balçık özellik taşıması nedeniyle yüzülmemesi konusunda vatandaşları video ile uyardı.

İSKİ baraj göllerinde yüzülmemesi için video hazırladı
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İSKİ, baraj gölleri ve göletlerde kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması ve zeminin balçık özellik taşıması nedeniyle yüzülmemesi konusunda vatandaşları video ile uyardı.

İSKİ baraj gölleri ve göletlerde boğulmalara karşı hazırladığı video ile uyarıda bulundu. Videoda baraj gölleri ve göletlerin kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, zeminin balçık özellik taşıması ve bünyesinde teknik yapılar barındırması, bu alanları yüzme amaçlı kullanan İstanbullular için hayati risk oluşturuldu anlatıldı. Her yıl yaklaşık 900 kişinin baraj gölleri, göletler ve derelerde boğulduğu belirtilen video "Sebep ne olursa olsun can güvenliğinizi tehlikeye atmayın" uyarısı ile son buluyor.
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