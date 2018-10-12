Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, katılımcıların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Su kaynaklarının bilinçli kullanımını anlatmak amacıyla düzenlenen kongrede konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “İstanbul’da önümüzdeki yıl da bir su sorunu yoktur” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Su Kongresi ve Fuarı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin öncülüğünde gerçekleştirilen fuarda konuşan İSKİ Genel Müdür Fatih Turan, “Dünyada suyun artan önemi, küresel iklim değişikliği ve bu anlamda küresel ısınmadan mütevellit sürdürülebilir su temini ile alakalı tüm uluslararası paydaşları bir araya getirmeyi hedefledik” dedi.

Fuarın içeriği ile ilgili bilgi veren Fatih Turan, “Şu anda fuar ve kongremiz kapsamında iki tane farklı ana oturum var. Birinci akademik oturumda gündemdeki temiz su kaynaklarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ile birlikte diğer oturumda atık su ile alakalı bir diğerinde yine halk abone ilişkileri ve en önemlisi de dijital dönüşüm ile alakalı farklı farklı temalarda uluslararası konuşmacıların katıldığı oturumlarımız söz konusu. Diğer bir oturumda da spesifik tematik bir tarihi su yapıları ile alakalı İstanbul, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait su yapıları ile ilgili yine akademik oturumumuz var. Akademik oturumların dışında sektörün öncü kuruluşlarının fuarımızda ürünlerini sergilediği bir bölümümüz var. Aynı zamanda sergilerimiz var. Bir Ab-ı Hayat Tarihi Su Eserleri sergimiz var. Yanında bir fotoğraf sergimiz var. En önemli etkinliğimiz de dijital dönüşüm ile alakalı olan Hackathon City İstanbul kapsamında açık kodlu yazılıma biz alan açtık. Bu konuda 15 takım da katıldı. 15 takım şu anda yaklaşık 36 saat boyunca gece burada konaklamak şeklinde dahi olarak yemesi, içmesi ve kendilerine göre istirahatleri sağladığımız ortamda olacak şekilde İSKİ’nin ve suyla alakalı açık kodlu yazılım yarışması yaptık. Yarın ödül töreninde de görüleceği üzere Türkiye’deki su kanal idarelerinin örnek uygulamalarını ödüllendiriyoruz. Hackathon City’de gerçekte uygulayabileceğimiz ve gelecekte de kurumumuzda kullanabileceğimiz yazılımları geliştiren genç Hackathon takımlarını ödüllendireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Hem İstanbulumuzun hem dünyanın su vizyonu ile ilgili bir perspektif çizdik”

Fuarda dolu dolu 3 gün geçeceğini vurgulayan İSKİ Genel Müdürü Turan, “Yarın finalimizde eski Tarım ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu’nun konuşmasıyla tamamlayacağız. Dünyanın önde gelen Uluslararası Su Birliği Başkanından tutun da Water 4.0 kitabının dünyaca ünlü yazarının da katıldığı ve ciddi sunumların yapıldığı bir program oldu. Biz bunu şu açıdan da önemsiyoruz, kısa bir duyuru süreci geçmesine rağmen İstanbul’un cazip bir lokasyon ve destinasyon olmasının da etkisiyle 22 farklı ülkeden 250’ye yakın yabancı konuşmacı ve izleyici, katılımcı ağırladık biz burada. Tabi Türkiye’nin dört bir tarafından DSİ başta olmak üzere Büyükşehirin Su Kanal İdareleri yetkilileri katılımda bulundu. Bu anlamda biz hem İstanbulumuzun tanıtımına hem de su gibi çok önemli bir konuda uluslararası aktörleri ağırlayıp ve geleceğe dönük hem İstanbu’umuzun hem dünyanın su vizyonu ile ilgili bir perspektif çizdik. Bunu inşallah önümüzdeki yıl tekrarlayacağız ve uluslararası gündeme girmiş olacak” dedi.

“İstanbul’un önümüzdeki yıl da bir su sorunu yoktur”

İstanbul’daki su durumunu da değerlendiren Turan, “İstanbul’da şu an itibariyle barajlarımızın doluluk oranı yüzde 53 düzeyindedir. Mevsim itibariyle önceki yıllarla karşılaştırdığımızda geçmiş yılların üzerinde bir doluluk oranı söz konusu. Sonbaharın geldiği ve yağışlı şu 2 günü gördükten sonra hatta Silivri Çatalca taraflarında biraz aşırı yağış da oldu bugün, onun verimiyle inşallah barajlarımızı doldurmaya devam edeceğiz. İstanbul’un bu anlamda önümüzdeki yıl da bir su sorunu yoktur. Güvenli ellerdedir. O gündemde olan konulara baktığımızda bizim musluk suyumuzu gönül rahatlığıyla hesaplı fiyata hemşehrilerimiz tüketebilir” şeklinde konuştu.