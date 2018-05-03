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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:59

İSKİ’den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ tarafından su kesintisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mahmutbey Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 4 Mayıs 2018 Cuma günü 15.00 ile 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Bağcılar ilçesinde Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesi’nin alt kotları, Esenler ilçesinde Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahalleleri" denildi.
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