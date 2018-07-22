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22 Temmuz 2018 Pazar 13:30

İSKİ’den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada “Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz günü bazı bölgelere su verilemeyeceği duyuruldu.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada “Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz günü bazı bölgelere su verilemeyeceği duyuruldu.

İSKİ tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Silahtarağa Karayolu Tüneli" nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10.00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Gaziosmanpaşa ilçesi:

Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan ilçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa ilçesi:

Kartaltepe ve Yıldırım mahallelerinin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı

Sultangazi ilçesi:

Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri" denildi.
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