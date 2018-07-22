GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 14:12

İSKİ’den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ), ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları sebebiyle Salı günü saat 08.00’den Çarşamba günü 05.00’e kadar 21 saat süreyle Beykoz ve Çekmeköy’de bulunan bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ), ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları sebebiyle Salı günü saat 08.00’den Çarşamba günü 05.00’e kadar 21 saat süreyle Beykoz ve Çekmeköy’de bulunan bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında, bazı bölgelere su verilemeyeceği açıklandı. Açıklamada, "3. Köprü Otoyolu İnşaatı kapsamında deplasesi sona eren hattın mevcut hatta bağlantısı ve Çavuşbaşı Su Deposunda gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları sebebiyle 24 Temmuz Salı günü saat 08.00 ile 25 Temmuz Çarşamba günü saat 05.00 arasında 21 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Beykoz ilçesi; Yavuz Selim, Çengeldere, Fatih, Çiftlik, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Kavacık, Zerzevatçı, Örnekköy, Elmalı, Gümüşsuyu, İncirköyve Çubuklu mahalleleri ile Çekmeköy; Merkez Mahallesi.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku