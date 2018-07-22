İSKİ’den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ), ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları sebebiyle Salı günü saat 08.00’den Çarşamba günü 05.00’e kadar 21 saat süreyle Beykoz ve Çekmeköy’de bulunan bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ), ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları sebebiyle Salı günü saat 08.00’den Çarşamba günü 05.00’e kadar 21 saat süreyle Beykoz ve Çekmeköy’de bulunan bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada ’3. Köprü Otoyolu İnşaatı’ kapsamında, bazı bölgelere su verilemeyeceği açıklandı. Açıklamada, "3. Köprü Otoyolu İnşaatı kapsamında deplasesi sona eren hattın mevcut hatta bağlantısı ve Çavuşbaşı Su Deposunda gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları sebebiyle 24 Temmuz Salı günü saat 08.00 ile 25 Temmuz Çarşamba günü saat 05.00 arasında 21 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Beykoz ilçesi; Yavuz Selim, Çengeldere, Fatih, Çiftlik, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Kavacık, Zerzevatçı, Örnekköy, Elmalı, Gümüşsuyu, İncirköyve Çubuklu mahalleleri ile Çekmeköy; Merkez Mahallesi.”