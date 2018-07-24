İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Hollandalı vekile kınama

İslam Birliği Teşkilatı (İİT), Hollandalı vekil Geert Wilders’in ’Hazreti Muhammed ile ilgili karikatür yarışması düzenleneceği’ duyurusunu şiddetle kınadı.

Hollandalı vekil Geert Wilders, ’yıl sonunda Hazreti Muhammed ile ilgili bir karikatür yarışması yapılacağını’ duyurdu. Duyuru üzerine, İslam Birliği Teşkilatı (İİT) yaptığı açıklamayla, Geert Wilders’i kınadı. İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El-Useymin, kışkırtan karikatür yarışmasını ve yarışmayı düzenleyen Hollandalı vekil Geert Wilders’in farklı dinler arasında nefreti ve kin tohumları ekmeye çalışmasından büyük bir kaygı duyduğunu dile getirdi.

"Bütün dünya dinsel aşırılık ve terörizmle karşı karşıya gelmesine rağmen, dünyanın hâlâ diyalog ve hoşgörüye ihtiyacı var" diyen Useymin, "Kışkırtmayı, ırkçılığı, ayrımcılığı, dini nefreti önlemek ve tüm dinlere saygıyı göstermek için yasal bağlayıcı kural koymak gerekir. Düşünce özgürlüğü, dinler için evrensel saygı ilkesine aykırıdır ve başkalarının duygularına hakaret etmek anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Geert Wilders, İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlığıyla tanınan aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne başkanlık ediyor.