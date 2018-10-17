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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:03

İspanya Kralı Felipe’ye beklenmedik tepki

İspanya Kralı 6. Felipe’in sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’nın Mallorca Adası’na ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Gönüllü temizlik çalışmalarına katılan bir kişi krala uzattığı süpürgenin geri çevrilmesi üzerinde "Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" dedi.

İspanya Kralı Felipe'ye beklenmedik tepki
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İspanya Kralı 6. Felipe’in sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’nın Mallorca Adası’na ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Gönüllü temizlik çalışmalarına katılan bir kişi krala uzattığı süpürgenin geri çevrilmesi üzerinde "Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" dedi.

İspanya Kralı Felipe’nin sel felaketinden etkilenen Mallorca Adası’nı ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Kral 6. Felipe, Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kral’a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Bu nedenle ben ona süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor”

"Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" diyen Tarela, "Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum" ifadesini kullandı. İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal da ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalamayarak temizlik çalışmalarına katılmış, büyük takdir toplamıştı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açmıştı.
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