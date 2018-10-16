İspanyada piskoposlar, pedofili suçları için komisyon kurdu

Vatikan’da yaşanan pedofili skandallarının ardından İspanya’daki piskoposlar çocuklara yönelik cinsel istismar suçları için komisyon kurdu.
Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları, piskoposları harekete geçirdi. İspanya’da piskoposlar din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla mücadele etmek için komisyon kurdu.Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya ve Almanya’daki cinsel istismar skandallarının ardından Katolik Kiliselerinin başpiskoposlarını 2018 Şubat ayında Vatikan’da toplantıya çağırmıştı. Kilise avukatlarının bulunduğu komisyon, düzenlenecek toplantı için dosya hazırlamak amacıyla gelecek hafta çalışmalara başlayacak.