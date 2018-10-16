GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 18:55

İspanyada piskoposlar, pedofili suçları için komisyon kurdu

Vatikan’da yaşanan pedofili skandallarının ardından İspanya’daki piskoposlar çocuklara yönelik cinsel istismar suçları için komisyon kurdu.

İspanyada piskoposlar, pedofili suçları için komisyon kurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Vatikan’da yaşanan pedofili skandallarının ardından İspanya’daki piskoposlar çocuklara yönelik cinsel istismar suçları için komisyon kurdu.

Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları, piskoposları harekete geçirdi. İspanya’da piskoposlar din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla mücadele etmek için komisyon kurdu.

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya ve Almanya’daki cinsel istismar skandallarının ardından Katolik Kiliselerinin başpiskoposlarını 2018 Şubat ayında Vatikan’da toplantıya çağırmıştı. Kilise avukatlarının bulunduğu komisyon, düzenlenecek toplantı için dosya hazırlamak amacıyla gelecek hafta çalışmalara başlayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku