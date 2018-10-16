İspanyada piskoposlar, pedofili suçları için komisyon kurdu

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya ve Almanya’daki cinsel istismar skandallarının ardından Katolik Kiliselerinin başpiskoposlarını 2018 Şubat ayında Vatikan’da toplantıya çağırmıştı. Kilise avukatlarının bulunduğu komisyon, düzenlenecek toplantı için dosya hazırlamak amacıyla gelecek hafta çalışmalara başlayacak.

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