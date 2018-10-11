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11 Ekim 2018 Perşembe 17:15

Isparta Şehir Hastanesinde vur patlasın çal oynasın palyatif fest

Dünya Palyatif Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Şehir Hastanesi Palyatif Servisi’nde tedavi gören hastalar, yakınları ve çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırılması adına, ‘Palyatif Fest’ adı altında tiyatro, halk oyunları gösterileri ve bir dizi eğlence programı düzenlendi.

Isparta Şehir Hastanesinde vur patlasın çal oynasın palyatif fest
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Dünya Palyatif Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Şehir Hastanesi Palyatif Servisi’nde tedavi gören hastalar, yakınları ve çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırılması adına, ‘Palyatif Fest’ adı altında tiyatro, halk oyunları gösterileri ve bir dizi eğlence programı düzenlendi.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin de destek verdiği, ‘Sağlıklı Yaşam’ adı altında yapılan etkinlikte, hastalar, yakınları ve servis çalışanları gönüllerince eğlendi. Eğlence etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival havasında gerçekleştirilen programa Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Zafer Dirik, Başhekim Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, hastane yönetimi, palyatif servisinde yatan hastalar ile yakınları, hastane personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

"Hasta, hasta yakını ve personelin motivasyonuna yönelik bir organizasyon"

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, bu tür etkinliklerin sürekli olarak yapılacağını belirterek, "Hastanemizde 20 yataklı bir palyatif servisimiz vardır. Palyatif, daha çok uzun süreli yatması gereken kronik hastalıkların tedavi edildiği ve bakım yapıldığı bir bölüm. Bakıma muhtaç hastaların burada uzun süreli yatışlar oluyor. Uzun süreli yatışlar, hem hasta hem hasta yakını hem de hastane çalışanının motivasyon kayıplarına neden olur. Bizim bugünkü etkinliğimiz, hasta, yakını ve personelin motivasyonuna yönelik bir farkındalık oluşturmak adına yaptığımız bir organizasyon. Ara ara biz bunları tekrarlarız. Çünkü burada uzun süreli yatışları olduğu için biraz moral ve motivasyon açısından fayda sağlaması için bunu yapıyoruz. Gerçekten bu organizasyonların geri dönüşünün iyi olduğunu düşünüyoruz. Bunların devamı gelecektir. Genelde farkındalık adına orada çalışan arkadaşlar bu organizasyonu düzenliyor, dönem dönem devam edecektir" dedi.

Etkinlik, katılımcılar için düzenlenen mini kokteyl ile son buldu.
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