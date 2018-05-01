Isparta’da 1 Mayıs kimine bayram, kimine ekmek kapısı oldu

Isparta’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları simitçi ve seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Isparta Atatürk Stadyumu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti...

Isparta’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları simitçi ve seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Isparta Atatürk Stadyumu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri İstasyon Caddesin’den tren garı önüne kadar yürüdü. Isparta Tren Garı önünde bir araya gelen topluluk, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte müzikler eşliğinde halay çekti. Yağmurun başlamasıyla birlikte toplulukta yer alan bazı vatandaşlar şemsiye açarken, bazı vatandaşlar da ellerindeki pankart ve dövizleri ıslanmamak için kullandı.

Kiminin bayramı, kiminin ekmek parası kazanma mücadelesi

Etkinlikler sırada, alanda bulunan belediye temizlik işçileri çalışmalarına devam ederken, bazı simitçiler ile seyyar satıcılar da ekmek parası mücadelesi verdi.

Topluluğun yürüyüşü sırasında kaldırım üzerinde simit satan 53 yaşındaki Haydar Aslan, "Bizim için 1 Mayıs ekmek kapısı. Başka bir şey diyemem. Bayram, hayırlı uğurlu olsun vatandaşımıza, başka diyeceğimiz bir şey yok" dedi. Aslan, “1 Mayıs sizin için neyi ifade ediyor?” sorusuna ise "Ben bilmiyorum, ben simit satmakla meşgulüm. 40 senedir simit satıyorum. Isparta’nın en eski simitçisiyim. 13 yaşında bu işe başladım, aynı sistemle devam ediyorum. Evimize ekmek götürüyoruz. Sigortamızı ödedik, emekli olduk. Her şeyi bunları satarak yapıyoruz, çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Pankart taşıyan, davul ve zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar, bir süre müzik eşliğinde eğlendikten sonra düzenlenen Grup Abdal konserine katıldı.