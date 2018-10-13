Isparta’da ‘Dezavantajlı Gruplara Yaklaşım ve Kadına Uzanan İstihdam Eli’ projesi

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Avustralya Doğrudan Yardım Programı hibeleri desteğiyle düzenlenen ‘Dezavantajlı Gruplara Yaklaşım ve Kadına Uzanan İstihdam Eli’ projesi kapsamında Aşçılık ve Pastacılık Atölyesi kurularak, dezavantajlı kadınlar meslek sahibi oldu. Proje kapsamında şiddet mağduru, eski hükümlü ve eski hükümlü eşi 15 kadın, atölyede aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı.

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Avustralya Doğrudan Yardım Programı hibeleri desteğiyle düzenlenen ‘Dezavantajlı Gruplara Yaklaşım ve Kadına Uzanan İstihdam Eli’ projesi kapsamında Aşçılık ve Pastacılık Atölyesi kurularak, dezavantajlı kadınlar meslek sahibi oldu. Proje kapsamında şiddet mağduru, eski hükümlü ve eski hükümlü eşi 15 kadın, atölyede aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı.

Projenin ilk kursiyerlerinin eğitim çalışmalarını tamamlamasıyla Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sertifika töreni düzenlendi. Törene Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brawn, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Baro Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç yaptığı konuşmada, “Bir ceza infaz metodu olarak kurulmakla birlikte aynı zamanda topluma kazandırma ve rehabilitasyon misyonu da üstlenerek toplumu korumayı amaçlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2005 yılından bu yana hizmet vermektedir. Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde müdür, şef, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, sosyolog, infaz koruma memuru gibi unvanlarda toplam 34 personel görev yapmaktadır. Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne infaz iyileştirme faaliyetleri kapsamında 2018 yılı içinde 2 bin 741 kişi başvurmuş, 124 seminer faaliyeti, 180 grup çalışması yapılmıştır. Son 2 yıl içinde 5’i uluslararası olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası proje hazırlanmış ve başarıyla uygulanmıştır” dedi.

44 mahallede bin 593 aileye ulaşıldı

Sağlıklı Gençlik Bilinçli Aile Güvenli Toplum Projesi kapsamında yasa dışı madde bağımlılığıyla mücadele farkındalık eğitim programı oluşturulduğunu aktaran Başsavcı Çokdinç, “Isparta’daki 44 mahallede verilen seminerlerle bin 593 aileye ulaşılmıştır. Yine bu proje ile ‘Yaşasın En Güzel Yaşamlarımız’ tiyatro oyunu yasa dışı madde bağımlılığıyla mücadele temasıyla müdürlüğümüz personeli ve madde bağımlılığı tedavisi gören yükümlülerin oyunculuğunda sergilenmiştir. Kanada Yerel Girişimler Fonu desteğiyle ‘Dezavantajlı Gruplar İçin İstihdam Köprüsü’ projesi ile 40 kişiye meslek edindirilmiş, istihdamları için katkı sağlanmış, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla toplamda bin yükümlünün katılımıyla seminer faaliyetleri gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Brawn: “Kadınlar, erkeklerle aynı işgücüne sahip olmalı”

Avusturlya Büyükelçisi Marc Innes Brawn ise, katıldığı programda büyük işler başarıldığına şahitlik ettiğini, Avusturlya Büyükelçiliği olarak bu duruma ufak da olsa katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Kadın-erkek eşitliği ve kadınların cinsiyet olarak da güçlendirilmeleri gerektiğini söyleyen Büyükelçi Brawn, “Biz inanıyoruz ki kadınlar, erkeklerle aynı işgücüne sahip olmalı” dedi. Büyükelçi Brawn, bütün ülkelerin de ellerindeki ekonomik değeleri aynı şekilde kullanmaları ile kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eşitliğinin aynı şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti.

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürü ve Proje Koordinatörü Fatih Ziya Şahin, kurs çalışmalarının yeni gruplarla 2 aylık sürelerde tekrarlanacağını dile getirdi. Amaçlarının meslek edindirme, topluma kazandırma ve ekonomik katkı ile aile desteği olduğuna dikkat çeken Şahin, “Şu anda ikinci haftamızdayız, 2 ay kadar sürecek. Her program, yaklaşık 2-2,5 ay kadarlık bir sürede tamamlanacak ve kurs bittikçe yeni gruplar için aynı kursu açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Şahin, “Isparta ilinde Avustralya Büyükelçiliği ile yaptığımız proje çalışmasıyla aldığımız hibe doğrultusunda aşçılık ve pastacılık atölyesi kurduk. Her kurs döneminde 15’er kişiye aşçılık ya da pastacılık meslek edindirme eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Denetimli serbestliğin topluma kazandırma misyonunu bu şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu bizim ilk projemiz değil, daha önce Kanada ile yaptığımız bir meslek edindirme programımız olmuştu. Orada da yine 40 kişinin meslek edindirmesini ya da topluma kazandırılmasını sağlamıştık. Önümüzdeki dönemde ulusal ya da uluslararası projelerle bu şekildeki topluma kazandırma çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Tahliye sonrasında kişilerin yeniden suç işleme risklerini ancak bu şekilde azaltabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Turizm bölgelerinde istihdamlarını sağlamaya gayret edeceğiz”

Projeye katılan kadınların genel özelliklerinden bahseden Şahin şöyle devam etti:

“Projemiz kapsamında özellikle denetimli serbestlik yükümlüsü eski hükümlü, suç mağduru, madde bağımlılığı sürecinde bağımlılıktan kurtulma gayretinde olan kişiler hedef kitlemiz arasında yer alıyor. Bir önceki projemizde de yine aynı kitleyle çalışmıştık. Bu projemizde yine bu kitleyle birlikte çalıştık. Bunlarda da başarılı sonuçlar aldık. Umuyorum ki aşçı yardımcısı ya da pastacı olarak yetiştirdiğimiz insanların da bölgenin turizm bölgelerine yakınlığını da göz önüne alarak çevre illerde istihdamını sağlamaya gayret edeceğiz ve başarılı olacağımıza da inanıyorum.”

“Bunun toplumumuzda bir çarpan etkisi oluşturacağını düşünüyoruz”

Halen yürütülen proje kapsamındaki yakın sayısının küçük rakamlar gibi göründüğünü ancak bunun azımsanmaması gerektiğini, bunun toplumda çarpan etkisi oluşturduğuna vurgu yapan Şahin, “Şiddet gören kadınlarımız var, devlet koruması altında bulunan kadınlarımız bunlar. Grup içerisinde denetimli serbestlik hükümlüsü ve eski hükümlü eşi olanlar da var. Biz bunları değerlendirirken yalnızca bir kişinin istihdamı olarak da bakmıyoruz. İstihdam ettiğimiz her kişi, bir ailenin de sorunsuz bir şekilde yaşamasına ve çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla verdiğimiz rakamlar 12-15 ve belki 40 gibi rakamlar olsa da bunun toplumumuzda bir çarpan etkisi oluşturacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin, projenin açılışındaki ikramların da proje çalışmalarına katılan kursiyerler tarafından hazırlandığını belirterek, “İkramların tamamını yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre eğitim almış olan kursiyerlerimiz hazırladılar ve gerçekten açıkçası bizi umutlandırdılar. Zannediyorum bu bayanların çevre iller veya oteller nezdinde işverenler açısından talipleri olacaktır ve iş bulmaları kolay olacaktır. Çok başarılı gördük kendilerini” dedi.