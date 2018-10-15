İsrail askerleri 120 öğrenciyi yaraladı

İsrail, Filistin Batı Şeria’daki Nablus kentinde bulunan Elluben okulunu kapattı, okula gitmek isteyen öğrencilerin 120’si gaz bombasından yaralandı.

İsrail, öğrencilerin Yahudi işgalcilere taş attıkları gerekçesiyle Nablus’taki El-Lubben okulunu kapattığını ve dolayısıyla öğrencilerin okula girmesini engellediğini belirtti. İsrail güçleri, okula ulaşmak isteyen öğrencilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanınca yaklaşık 120 öğrenci yaralandı. Ayrıca İsrail askerleri gerçek mermiyle El-Lubben Eş-Şarkiyye köyü meclisi başkanı Ömer Üveys’i kolundan yaralandı. Köy meclisi lideri Üveys İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, “İsrail eğitimi durdurmak ve okulun bulunduğu araziyi gasp etmek istiyor. Biz evlatlarımızın okula dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Eğer İsrail kapatmaya devam ederse o zaman okulun bahçesinde ve etrafında okuturuz” dedi.

El-Lubben, okulundan Halit Mustafa, “İsrail’in okulumu kapatması ve bomba atması beni eğitimimden asla vaz geçiremez çünkü eğitim almak herkesin hakkıdır” diye konuştu.

Oğlu El-Lubben okulunda okuyan Rami Elsavi isimli bir veli, İsrail, evlatlarımızın eğitimi tahsil etmelerini engelleyemez. Yerleşimci ve İsrail güçlerinin evlatlarımıza yaptıkları bizi yıldıramaz. İsrail, bizlerin iradesi ve öğrencilerimizin eğitim alma ısrarı karşısında yenilecektir” ifadelerini kullanarak, ülkeleri, Israil’in zulmünü durdurmaya çağırdı.