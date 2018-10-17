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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:42

İsrail Ordusu: “Gazze Şeridi’nde 20 hedefi vurduk”

İsrail Ordusu, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırısında 20 hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordusu: 'Gazze Şeridi'nde 20 hedefi vurduk”
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İsrail Ordusu, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırısında 20 hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’den İsrail’e atılan 2 rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının bir tünel dahil Gazze şeridinde 20 hedefi bombaladığını açıkladı. Adraee, savaş uçaklarının Gazze’yi vurmaya devam edeceğini söyledi. Filistinli yetkililer, Nuseyrat Mülteci kampına da 3 füze atıldığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gazze şeridinden İsrail’e 2 roket fırlatıldığı doğruladı.
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