İsrail Ordusu: “Gazze Şeridi’nde 20 hedefi vurduk”

İsrail Ordusu, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırısında 20 hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’den İsrail’e atılan 2 rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının bir tünel dahil Gazze şeridinde 20 hedefi bombaladığını açıkladı. Adraee, savaş uçaklarının Gazze’yi vurmaya devam edeceğini söyledi. Filistinli yetkililer, Nuseyrat Mülteci kampına da 3 füze atıldığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gazze şeridinden İsrail’e 2 roket fırlatıldığı doğruladı.