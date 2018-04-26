İsrail’de iki gün süren yağmur ve dolunun yol açtığı selden 10 kişi boğuldu

Dün İsrail’de yağan yoğun yağmur ve dolunun yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybederken, bugün devam eden yağışların yol açtığı selden 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Dün İsrail’de yağan yoğun yağmur ve dolunun yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybederken, bugün devam eden yağışların yol açtığı selden 8 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail’de dün başlayan ve bugün devam eden yoğun yağmur ve dolunun Kuzey Negev’deki kasabalar Demona ve Arad’da yol açtığı sellerde dereler taştı, iki gün içinde çoğu çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun hazırlık programına katılmak için yola çıkan öğrencilerden 8’i, Negev kasabasındaki Mamşit nehrinin taşmasıyla oluşan sele kapılarak hayatlarını kaybetti.

Güney Negev’deki Mamşit nehrinde sele kapılan 16 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuk Mamşit Milli Parkına birkaç yüz metre yakınındaki evinin yakınlarında sele kapıldı. Evine 3 kilometre mesafede kritik bir durumda bulunan çocuk helikopterle hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yine 17 yaşında Filistinli bir kız Beytullahim’deki kum tepelerinde koyun güderken selin sürüklemesiyle hayatını kaybetti.