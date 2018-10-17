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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:58

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail, topraklarına 2 füze atıldığı gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail, topraklarına 2 füze atıldığı gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze’den 2 füze atıldığı gerekçesiyle Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından Sözcüsü Eşref El Kudra, 1 Filistinlinin şehit olduğu 3 kişinin de yaralandığını bildirirken, şehit olan kişinin 25 yaşındaki Naci Al Zanin olduğunu açıkladı. İsrail tarafından Nuseyrat Mülteci kampına da 3 füze atıldı. Saldırıda hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında uçuşunun devam ettiği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’den İsrail’e atılan roketlere karşılık olarak savaş uçaklarının Gazze’deki Hamas’a ait mevzileri bombalamaya başladığını belirtti. Ordu yetkilileri uçakların, Rafah bölgesindeki İzzeddin el-Kassam Tugaylarının mevzilerini bombaladığını kaydetti. İsrail ordusu daha önce Gazze’den İsrail’e 2 füzenin atıldığını doğruladı.

(HN-MOŞ-NT-D)

Kaynak: İHA
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