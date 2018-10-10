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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:32

İşsiz göçmenlere UTV’den yardım eli

Türk Dernekler Birliği (UTV), Belçika’nın başkenti Brüksel’de işsiz göçmenlerin iş bulmasına yardımcı oluyor.

İşsiz göçmenlere UTV'den yardım eli
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Türk Dernekler Birliği (UTV), Belçika’nın başkenti Brüksel’de işsiz göçmenlerin iş bulmasına yardımcı oluyor.

Türk Dernekler Birliği, Avrupa Birliği (AB) projeleri, bölge hükümeti kurumları ve iş ajanslarıyla ortak hareket ederek, özellikle işsizliğin kıskacında ve dezavantajlı durumda olan göçmenlere yardım elini uzatıyor. Belçikalı bakanların övgüsünü alan UTV, Brüksel bölgesinde işsizlere de iş bulma konusunda yardımcı oluyor. Merkezi Anvers şehrinde bulunan, ayrıca Heusden-Zolder beldesi ve başkent Brüksel’de de birer şubesi bulunan UTV, işsizlik sorunuyla yakından ilgileniyor.

Birkaç yıldır Avrupa Birliği destek projeleri kapsamındaki faaliyetlerde başarı gösteren UTV, meslek yönlendirme projelerinde Avrupa Birliği, Flaman Bölge Hükümeti, Brüksel’deki iş bulma kurumları, Actiris ve VDAB dernekleri destekli "Meslek Koçları" programlarıyla yüzlerce insana iş bulması için destek oluyor. İşsizliğin Avrupa’nın birçok yerinde olduğu gibi Brüksel’de de özellikle yabancı asıllı insanlar arasında daha çok olması, Türk Dernekler Birliğini bu alanda çalışmaya itti.

UTV Başkanı Hikmet Çakır, "İşsizlik Türkler ve diğer azınlıkların Avrupa’da boğuştuğu temel sorunlarından biri. Bu problemden dolayı yine hayatın diğer alanında halkımız mağdur oluyor, ailelerin eğitim durumlarına olumsuz bir etki yapıyor. Bu sorunlara çözüm bulmak için birçok çalışmalar geliştirdik ve bu çalışmalarımız bize Avrupa Birliği Kalite Sertifikası getirdi. Meslek koçlarımız halkımızın hizmetine amadedir. Buradan iş bulmada zorlanan halkımıza bizlerle iletişime geçmeleri için çağrı yapıyorum" diye konuştu.

UTV’nin meslek koçu olan Hasibe Büyükboyacı ise, "AB destekli UMUWorx projemizde iş bulma kurumları VDAB ve Actiris ve diğer partnerlerimizden iş bulma ajansı Manpower ve serbest meslek kuruluşu UNIZO ile birlikte özel bir program geliştirdik. Bu sayede kısa bir sürede birçok insana kalıcı bir meslek edinmelerinde yardımcı olabiliyoruz" dedi.
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