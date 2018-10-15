İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuştu

İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ programında “İletişim ve Taşımacılık” paneli gerçekleştirildi. Yeni Havaalanının ulaşım ihalesi ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli dedik ve daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık” dedi.

İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ programında “İletişim ve Taşımacılık” paneli gerçekleştirildi. Yeni Havaalanının ulaşım ihalesi ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli dedik ve daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık” dedi.

Hedef 2023 Büyük Türkiye ‘Türkiye 2023 Zirvesi’, İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenleniyor. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bir çok konuşmacı iş adamı katıldı. 3 farklı panelin gerçekleştirildiği zirvede İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ‘İletişim ve Taşımacılık’ panelinde panelist olarak yer aldı.

İstanbul Yeni Havaalanının ulaşım ihalesiyle ilgili konuşan İBB Başkanı Uysal, “İhalede yaptığımız iş aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar hızlı ve güzel çözdüğüne örnek olacak. Öncelikle özel sektör önde gitmeli ki, bu tür iletişim teknoloji anlamında onlar biraz daha hızlı mesafe alsın, yol alınsın. Ancak kamu gün geldiği zaman o ihalede yaptığımız iş, aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar çözdüğünün örneği. Aslında özel sektör önde gitmeli ki bu tür iletişim, teknoloji gibi konularda hızlı mesafe alınsın. Ancak özel sektör belirli tereddütlerden dolayı adım atmıyorsa kamu bizzat kendisi adım atmalı. Biz İstanbul’un 18 noktasından buraya otobüsle ulaşım konusunda ihale yaptık. İhale rakamlarına falan baktığımızda düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İptal ettik. Biz 468 milyon lira üzerinden burada 10 yıllık 150 otobüsün ihalesine çıktık, 475 milyon liradan bir konsorsiyum girdi ihale onlara kaldı. Biz dedik ki bunlar ne düşünüyor? Rutin olarak gelen müşteriyi alacak, buraya getirecek. Ondan öte bir şeyler yapmalıyız. ‘Dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli’ dedik. Daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık. Tabii belediyemizin kuruluşu olan İstanbul Otobüs A.Ş. ihaleyi aldı" dedi.

Başkan Uysal, “Buranın işletmesi İGA oturup konuştuk ve dedik ki, ’10 yıl boyunca bu havalimanı alanı içerisindeki işletmede söz sahibi olan kuruluş olarak siz şu, şu yardımlarda bulunursanız, biz taşımadan elde edilecek geliri sizle de paylaşırız’. Onlarla bu görüşmeleri yaptık ve onlarda da bir pay ayırdık. Sistem 29 Ekim’e yetişiyor. İstanbul’da 3’ncü havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde karşılayan muaviniyle, şoförüyle oradan konforlu bir araçla alıp havalimanına getirdiği bir sistem olacak” dedi.