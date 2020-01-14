İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli

İstanbul Gelişim Üniversitesi kurucusu Abdulkadir Gayretli'nin eşi ve üniversitenin mütevelli heyeti üyesi Şule Gayretli, eğitim kalitesini dünya standartlarına getiriyor. Kar amacı gütmeyen Alman, İngiliz ve Amerikan akreditasyon kuruluşlarınca bugüne kadar 57 bölüme akredite alınmış durumda.

Akredite Edilmiş Bölümler Onun Eseri

2017 yılında başlayan dünya standartlarında eğitim vizyonu ile bugüne kadar 57 bölümün akredite edilmesini sağlayan Gayretli, öğrencilerin uluslararası düzeyde eğitim almalarını sağlıyor.

Çalışmalarına QS Dünya Üniversite Sıralamaları üzerine devam eden Şule Gayretli, dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi içerisinde yer alarak, öğrencilerini mezun etmek için çalışıyor.

Vizyonu dünya insanı mezun eden öğrenciler yetiştiren bir üniversite yaratmak olan Şule Gayretli, 2017 yılı ile birlikte, bunu hızlı bir şekilde yapmak için tüm akademik kadrosu ile yoğun mesailer harcıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Henüz yeni olmasına karşın, bugün Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, bölümlerinin akredite edilmesi nedeni ile daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerine sağladıkları kesintisiz burs imkanları sayesinde, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin de tercihleri arasında bulunmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi birçok bölümünde öğrencilere burs sağlamaktadır. Kontenjanlarında burslu öğrencilere yoğun bir şekilde yer veren üniversite, güçlü akademi kadrosu ve uluslararası akredite edilmiş bölümleri ile uluslararası eğitim sağlamaktadır.

Şule Gayretli Kimdir?

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şule Gayretli, Pilot Cengiz Topel İlkokulu'nda eğitim görmeye başladı. Bakırköy Lisesi Ortaokulu'nda orta öğretimini tamamlayan Şule Gayretli, lise eğitimini İSTEK Florya Bilge Kağan’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 1998 yılında mezun olan Şule Gayretli, Gökkuşağı Kolejinde, hayallerini süsleyen eğitim serüvenine adım attı.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini en iyi seviyeye getirerek, İstanbul'da 4 ayrı kampus de eğitim sağlayan Gökkuşağı Koleji, başarılı öğrencilere burslu olarak da eğitim sağlıyor.

Şule Gayretli, kaliteli eğitim için başladıkları çalışmalarına 2008 yılında Gelişim Meslek Yüksekokulu ve 2011 yılında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni kuran heyet içerisinde yer alarak devam etti.

Abdulkadir Gayretli ile evli olan Şule Gayretli, 2 çocuk annesidir.