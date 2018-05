Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘İstanbul Gençlik Festivali’ başladı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘İstanbul Gençlik Festivali’ AVRASYA Gösteri Merkezi’nde başladı. Festivalin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 24 Haziran seçimlerini işaret ederek, “Önümüzde 24 Haziran’da çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerde birçok genç kardeşimizde TBMM çatısı altında temsil edileceğine inanıyorum. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nde gençlerin enerjisini atmalarını ve bilgilenmelerini sağlamak istediklerini söyleyerek, “Hep söyleriz; ‘Gençler bu ülkenin geleceğidir’, gerçekten geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin ufku, bilgisi, dünyaya bakış açısı ne kadar genişse geleceğimiz de o kadar emin demektir.Genelde festivallerde enerji yakmak, eğlenmek üzerine kurgulanır. İstanbul Gençlik Festivali olarak 3’üncüsünü yaptığımız bu festivalde aslında hem gençlerin enerjisini atmaya hem de şu anda dünyada teknoloji nereye gidiyor? Ülkemizde kuruluşlar hangi aşamada nerede nereye gelmiş, gelecekte ülkemiz hangi konumda olmalı? gibi dünyayla kendisini kıyaslama imkanı burada ortaya çıkıyor.Gençlerimize diyorum ki; Bu festivalde enerjiyi boşaltmak değil, aynı zamanda gelecekte kendi ufkumuzu geliştirme adına, bilgi toplama imkanı var. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Gençlerin festivalde çok keyifli bir 5 gün geçireceğine vurgu yapan İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, “3’üncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışı hayırlı olsun. Önümüzde çok keyifli bir 5 gün var. Hakikaten her sene üzerine yeni aktiviteler katan, etkinliğine etkinlik katan bir festival olarak devam ediyoruz. Pazar günü sona erecek olan festivalimiz bütün aktivite içerik zenginliğiyle beraber gençlerimize yeni ufuklar açsın. Genç kardeşlerimiz hem teknoloji, hem ‘Hayatıma nasıl yön verebilirim?’ sorusuna cevap ararken hoşça vakit geçirip aynı zamanda bu sorulara cevap bulabilecekler” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise açılışta yaptığı konuşmada İstanbul’a bir su festivalinin de yapılmasını önererek şunları kaydetti: “Festivaller belki dinlenmek, belki eğlenmek amacıyla düzenlenir ama bu festival, bunların yanında ve ötesinde gençlerimizi bir araya getirme ve onların özgüvenini yükseltme ve bilimsel, teknik, sanatsal hangi sahada olursa olsun katedilen gelişmelerin gençlerimiz tarafından görülme fırsatını sağlayacak. İstanbul tarihi zenginlikleriyle, finans ve ticaret merkezi olmasıyla öne çıkmış bir şehir. Ama İstanbul’un bir başka özelliği daha var; İstanbul bir sular şehridir, deniz şehridir. Dolayısıyla İstanbul’a bütün festivallerin yanında bir de su kültürüyle ilgili bir festival de yakışır diye düşünüyoruz.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da her sene festivalin daha da genişleyerek büyüyerek farklı etkinlikle zenginleşerek gerçekleşmesini memnuniyetle izlediklerini söyleyerek, “Bu seneki festivalde bakanlık olarak ilk defa bizde varız. Geçtiğimiz yıllarda farklı bakanlıklarımız vardı” dedi.

Bakan Kaya, daha fazla genci tüm meclislerde görmek istediklerini belirterek, “Sevgili genç kardeşlerimiz festivali anlatmak üzere bizlere geldiklerinde ilk başta çok heyecanlandığımı söylemem gerekir. Son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler alanında çok önemli bir dönüşüm yaşadık. Bu dönüşümü yaşarken gençlerimiz, çocuklarımız için yaptığımız hizmetlerde de çok kıymetli bir dönüşüm gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama bunu genç kardeşlerimizin bizim korumamız ve bakımımız altında gençlerimiz bunu yaşayarak biliyorlar. Tüm gençlerimizin ülkemizin artık geleceğini devlet korumasındaki evlatlarını nasıl baktığını yetiştirdiğini tüm gençlerimize anlatmak istiyoruz. Önümüzde 24 Haziran’da çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerde birçok genç kardeşimizde TBMM çatısı altında temsil edileceğine inanıyorum. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği gibi teknolojiyi kullanan değil üreten bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bunun içim buradaki stantlarda birçok tecrübeyi edineceksiniz.

Aile Bakanlığı olarak başlattığımız bir kampanya var : ‘Ekranlı değil, akranlarınızla oynayın’ diye. Gençlerimizin insansız hava araçları yapan SİHA’lar yapan bir Türkiye’si var. İleride seçecekleri mesleklerde de özellikle bilim teknoloji, matematik, mühendislik alanındaki mesleklerde de daha fazla ilgi göstermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere çok güvendiklerini vurgulayarak, “Bu festivalin 3’üncüsü düzenleniyor. Her yıl üzerine koyarak geliyor. Teknolojiden, robot yapımına pek çok organizasyon çerçevesinde standlar var. Gençlerimize güveniyoruz. Her alanda bakanlık olarak gençlerimizle beraberiz. Burada gençler şunu unutmamalı; Bu ülke gençlerin dinamizmi ve heyecanıyla daha ileriye gidecek. Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açmak için pek çok adım attı. Seçilmeden ve görev vermeden tutun pek çok noktada onların önün açtı. Özellikle şu çok önemli; biz ülkemizi ileriye taşıyacaksak, ilk on büyük ekonomi arasına sokacaksak ve bu coğrafyada ayakta duracaksak gençlerimize çok güveniyoruz” şeklinde konuştu.