İstanbul’un Avrupa Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlü’ünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul’un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.