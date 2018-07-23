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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:20

İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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İstanbul’un Avrupa Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlü’ünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul’un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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