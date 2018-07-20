İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden darp edilen doktorla ilgili açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık personelimize yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık personelimize yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.

Sağlık Bilimler Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta yakınının saldırısına uğrayarak darp edilen Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Eski Başhekimlerimizden Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği sorumlusu Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramış, hekimimiz yaralanmıştır. Hekimimizi darp eden sağlıksız kişinin hukuk çerçevesinde karşılığını görmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Milleti için fedakarca hizmet eden, gece gündüz demeden özveri ile çalışan sağlık personelimize yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.