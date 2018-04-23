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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:09

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nden 23 Nisan konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, yemek borusunun bir kısmının yokluğundan meydana gelen Özofagus Atrezili hastası çocuklarla kutladı.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD),...

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nden 23 Nisan konvoyu
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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, yemek borusunun bir kısmının yokluğundan meydana gelen Özofagus Atrezili hastası çocuklarla kutladı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, yemek borusunun bir kısmının yokluğundan meydana gelen Özofagus Atrezili hastası çocuklarla kutladı. İKOD’un, Özofagus Atrezili hastası çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere kurulmuş bir dernek olan TROAD’la işbirliği için gerçekleştirdiği 23 Nisan kutlama programında 20 klasik araç hazır bulundu.

Kadıköy Belediyesinden öğle saatlerinde hareket eden klasik araç konvoyu, Bostancı sahil yolundan Bağdat Caddesi’ne girdi ve tekrar Kadıköy istikametine doğru devam etti. Klasik araçlardan çocukların salladığı bayraklara ve çalan kornalara çevredeki vatandaşlar coşkuyla eşlik etti. 23 Nisan kutlama programı Kalamış’ta sona erdi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

“Ulusal bayramlarımızın coşkuyla kutlanmasını çok önemsiyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi daima güçlü tutan bu bayramlardan en önemlilerinden biri bugün. Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’da,aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan sağlık problemi yaşayan dezavantajlı çocuklarımızla bir araya geldik. Onların küçücük bir tebessümü, bizler için çok önemli.”
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