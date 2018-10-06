GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:42

İstanbul Otobüs A.Ş. "Şoför görevden uzaklaştırıldı"

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., engelli yolcuyu otobüse almadığı iddia edilen şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Otobüs A.Ş. 'Şoför görevden uzaklaştırıldı'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., engelli yolcuyu otobüse almadığı iddia edilen şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketi olarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak ve özelliklede engelli vatandaşlarımızın günlük hayata katılımlarını kolaylaştırmak, üretime ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla, İstanbul toplu ulaşımında hizmet veren araç filomuzun tamamı engelli erişimine uygun araç standartlarına sahiptir. Araçlarımızda görevli her şoförün sertifikalandırma ve eğitim süreci içerisinde en önemli başlıklardan biri de engelli vatandaşlarımızla iletişim ve onların seyahatlerini kolaylaştırmak için araçlarımızdaki mevcut ekipmanların kullanımı ve şoförlerimizin bu ekipmanların kullanımı konusundaki yükümlülüklerini içermektedir" denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Ancak zaman zaman kimi şoförlerimizin kural dışı davranmalarından dolayı münferit bu tür olaylar yaşanabilmektedir, olay idaremize ulaştığı anda denetim ekiplerimiz yönlendirilmiş, şoför görevden uzaklaştırılmış olup, sorumlu işletmecisi ve şoför hakkında tahkikat ve yaptırım süreci devam etmektedir. Bu tür yanlış davranışlara kesinlikle göz yummayacağımızı bildirir, sorumlu işletmeci ve şoför hakkında gerekenin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz"
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku