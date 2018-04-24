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24 Nisan 2018 Salı 14:00

İstanbul polisine uyuşturucu bağımlılarına nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı

İstanbul polisine, uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik sokakta karşılaşacakları zorluklar ve madde bağımlılarına nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. Uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele konularının işlendiği seminere polislerin yanı sıra konunun uzmanları katıldı.

İstanbul polisine uyuşturucu bağımlılarına nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı
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İstanbul polisine, uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik sokakta karşılaşacakları zorluklar ve madde bağımlılarına nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. Uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele konularının işlendiği seminere polislerin yanı sıra konunun uzmanları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talebiyle “Uyuşturucuda Farkındalık ve Bağımlılıkla Mücadele” konulu eğitim semineri düzenlendi. 19-20 Nisan tarihleri arasında Fatih’te yer alan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Çalışkan’ın yanı sıra Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Arif Verimli, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş, şubesinde görevli narkotik polisleri, 39 ilçede görev yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile diğer davetliler katıldı.

Bağımlıya yaklaşımda evrensel standart

Polislere verilen seminerde, sokakta karşılaşacakları zorluklar ile madde bağımlılarına nasıl yaklaşmaları gerektiğine ilişkin bilgiler aktarıldı. Uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele konularının işlendiği seminerde ayrıca, bağımlılara yaklaşımda evrensel standart geliştirilmesi üzerine duruldu. Programın sonunda seminer kapsamında eğitim alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli narkotik polislere ve 39 ilçede görev yapan Asayiş Büro Amirliği ekiplerine İl Emniyet Müdür Çalışkan tarafından sertifika verildi.
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