İstanbul’da dün gece gök gürültüsüyle birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Gökyüzünde şimşeklerin geceyi aydınlattığı anlar ise kameralarca kaydedildi.İstanbul’da dün gece yağış etkili oldu. Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Beylikdüzü’nde şimşeklerin çakmasıyla oluşan görsel şölen kameralarca kaydedildi. Şimşeklerin adeta bulutların arasında dans ettiği anlarda oluşan manzara vatandaşları hayran bıraktı.
İstanbul semalarında şimşeklerin dansı kamerada
İstanbul’da dün gece gök gürültüsüyle birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Gökyüzünde şimşeklerin geceyi aydınlattığı anlar ise kameralarca kaydedildi.