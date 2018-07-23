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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:52

İstanbul sıcaktan kavruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sıcak hava etkisini iyice arttırdı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgeliklerde bazıları ise denize atlayarak serinledi.

İstanbul sıcaktan kavruldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sıcak hava etkisini iyice arttırdı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgeliklerde bazıları ise denize atlayarak serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sıcaklar iyice etkisini arttırdı. Kavurucu sıcaklar İstanbullulara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken, gölgelik alanlarda ve ağaçların altında bekledi. Kavurucu sıcakta sokak hayvanları da çimenlikte yatarken, bir vatandaşın kartonun altında yatması ilginç görüntü oluşturdu. Taksim Meydanı’nda 2 bebek ise çimlerin üzerinde aileleriyle oynadı.

Öte yandan sıcaklığı fırsat bilen ve evlerinde bunalan gençlerle vatandaşlar da sahile akın etti. Sarıyer Büyükdere’de gençler denize atlayarak serinledi. Gençlerin arka arkaya denize atlamaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Denize giren gençler, "Hava çok sıcak, ferahlamak için giriyoruz, su çok güzel" dedi.
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