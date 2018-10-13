’İstanbul: STEM Bilim Şenliği’nde birbirinden renkli etkinlikler

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını ve ürettikleri projeleri sergilemelerini amaçlayan İstanbul: STEM Bilim Şenliği birbirinden renkli etkinliklerle 3’üncü gününde devam ediyor.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını ve ürettikleri projeleri sergilemelerini sağlamak amacıyla Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleşen "İstanbul: Stem Bilim Şenliği", birbirinden renkli etkinlilerle devam ediyor. Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen şenliğin 3’üncü ve son gününde alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar robotik ve kodlama, akıl oyunları, resim astronomi atölyeleri gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Şenlikteki birçok atölyede hem öğrenen hem eğlenen çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte üretim yapmanın tadını çıkardı. 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında TÜBİTAK’ın da desteklediği şenlikte kimi atölyelerde öğrenciler hayallerindeki aracı tahtalarla oluştururken, kimi atölyelerde de uzay ve gezegenlere yönelik etkinlikler yapıldı. 3D yazıcıların ürettiği ürünler dikkat çekerken, takım çalışmasını geliştiren akıl oyunlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenlikle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren üreten ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Amacımız bilimi bütün çocuklara ulaştırmak”

Şenliğin öğrencilere önemli katkılar sunduğunu ifade eden İstanbul Stem Bilim Şenliği’nin proje yürütücüsü Gökhan Ateş, “Stem dediğiniz zaman sadece kodlama ve robotik üstünden bir algı oluşturuldu. Biz istedik ki bu kuruma gelen çocuklar matematiğin, mühendisliğin aynı yerde olduğunu görsünler. Burası sadece özel yetenekli öğrenciler için değil, diğer öğrencilerin de gelip katılabileceği atölyeler vardı. Amacımız bilimi bütün çocuklara ulaştırmak. Ahşap çubuklarla yaptığımız bir araba atölyemiz vardı, sanat atölyelerinde bütün atölyelerimizde çocuklar çok eğlendiler. Hiçbir çocuğumuz buradan üzgün ayrılmadı” dedi.

“Her çocuk burada istediği atölyeye katılabiliyor”

Şenlikte öğrenciler için birçok etkinlik olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ifade eden Doruk Akdoğan, “Buradaki atölyelere, sergilere bakmaya geldim. Kendi arabamızı tasarlıyoruz, bence güzel geçiyor. Her çocuk burada istediği atölyeye katılabiliyor, bilgi alabiliyor. Ben burayı güzel buldum“ dedi.

Resim atölyesinin yanı sıra şenlikteki diğer aktivitelere de katıldığını, etkinliğin öğrenciler için faydalı olduğunu belirten Cemre Atakul ise, “Eğlenceli geçiyor, aktiviteler yapıyoruz. Benim hoşuma gitti. Resim atölyesinde ellerimizi boyadık istediğimiz renklere ve ben de varım dedik” ifadelerini kullandı.