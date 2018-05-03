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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:21

İstanbul Taksiciler Platformundan UBER’e karşı lüks otobüs çıkışı

İstanbul Taksiciler Platformu, internet üzerinden lüks araçlarla taksi hizmeti veren UBER’e karşı hazırladıkları lüks otobüsle Bakırköy-Bostancı arasında yolcu taşıyacaklarını açıkladı.Bakırköy Meydanı’nda toplanan İstanbul Taksiciler...

İstanbul Taksiciler Platformundan UBER'e karşı lüks otobüs çıkışı
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İstanbul Taksiciler Platformu, internet üzerinden lüks araçlarla taksi hizmeti veren UBER’e karşı hazırladıkları lüks otobüsle Bakırköy-Bostancı arasında yolcu taşıyacaklarını açıkladı.

Bakırköy Meydanı’nda toplanan İstanbul Taksiciler Platformu adına basın açıklaması yapan Akın Atlı, ’’Tüm uğraşlarımıza ve tüm müdahalelerimize rağmen işlenilen suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır, üzüntü ve kaygı vericidir. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticileri, yetkililer ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Lüks otobüslerle Bakırköy - Bostancı arasında yolcu taşıyacaklarını belirten Atlı, ’’Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara kanunlara tabi değil de mümkünse, bu kadar kolay ise ya da lüks veya VİP ibaresi adı altında yasal olmayan bir şey yapıldığı görmezden gelinecek ise ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacak ise bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz. Ayakta yolcu alınmadan belediye otobüs fiyatına yapılacak bu hizmetin ilk seferi de ücretsizdir’’ şeklinde konuştu.
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