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01 Mayıs 2018 Salı 08:40

İstanbul trafiğinde 1 Mayıs rahatlığı

İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

İstanbul trafiğinde 1 Mayıs rahatlığı
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İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiğini de rahatlattı. Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 2 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı. E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.
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