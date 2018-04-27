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27 Nisan 2018 Cuma 16:54

İstanbul Valiliğinden "1 Mayıs" açıklaması

İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yapılan açıklamada, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır" denildi.

İstanbul Valiliğinden '1 Mayıs' açıklaması
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İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yapılan açıklamada, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır" denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz."
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