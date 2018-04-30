İstanbul’da 1 Mayıs’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinlikleri nedeniyle yarın sabah saat 04.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinlikleri nedeniyle yarın sabah saat 04.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinlikleri nedeniyle yarın sabah saat 04.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Avrupa Yakası’nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi"

Alternatif Güzergahlar:

"Unkapanı Köprüsünden ve Perşembe Pazarından gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine, Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, (Firuzağa meydan) akım akarsu yokuşu ve taktaki yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine, Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirilecek."

Anadolu Yakası’nda trafiğe kapatılacak yollar ise şunlar:

“Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), Şehit Nedim Özpolat Sokak.”

Alternatif Güzergahlar şöyle: "Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan Caddesi."