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19 Kasım 2017 Pazar 23:35

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 20-23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği 33’üncüsünü toplantı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 20-23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği 33’üncüsünü toplantı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 20-23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği 33’üncü toplantısı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yolları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”20-23 Kasım tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33’üncü toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 20-21 Kasım 2017 günleri saat 08.00’den 22-23 Kasım 2017 günleri saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak yollar ise Mim Kemal Öke Caddesi, Mete kavşağı -Taşkışla Caddesi arası, Bayıldım Altbaş Küçükçiftlik ışıklar-Adil Baba Kavşağı arası” ifadelerine yer verildi.

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