Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul’da başladı. Bir anda bastıran yağmura yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş’ta etkinli olan yağmur sonrası caddelerde küçük su birikintileri oluştu.
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul’da başladı. Bir anda bastıran yağmura yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.