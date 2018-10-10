'İstanbul'da genç avukatlar çoğunlukta ve seçimin kaderini onlar belirleyecekler'

İstanbul Barosu seçimlerine katılacak Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi; "İstanbul Barosu tarihinin en renkli ve en çekişmeli seçimine yaklaşılırken, Baroda ilk kez avukat sayısı anlamında genç avukatlar çoğunlukta ve seçimin...

İstanbul Barosu seçimlerine katılacak Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi; "İstanbul Barosu tarihinin en renkli ve en çekişmeli seçimine yaklaşılırken, Baroda ilk kez avukat sayısı anlamında genç avukatlar çoğunlukta ve seçimin kaderini onlar belirleyecekler” dedi.

İstanbul Barosu seçimlerine katılacak Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi; yaklaşan İstanbul Barosu seçimleri ile ilgili seçimde oy verecek genç avukatların etkisine değindi.

İstanbul Barosu tarihinin en renkli ve en çekişmeli seçimine yaklaşılırken, Baroda ilk kez avukat sayısı anlamında genç avukatların çoğunlukta olduğunu kaydeden Av. Ahi, seçimin kaderini genç avukatların belirleyeceğini vurgulayarak "Avukatlar yaşadığı mesleki ve ekonomik sorunlara şimdilerde ülkemizin yaşadığı ekonomik krizin de eklendi. Baro tarihinde bir ilk olarak seçildiğimiz takdirde uygulayacağımız ve kanun değişikliği bile gerektirmeyen genç ve bağlı çalışan avukatlar için acil eylem planına hazırladık" dedi.

‘Bağlı çalışan genç avukatların bir yandan avukatlık ruhsatı alırken fahiş ücretlerle karşılaştıklarını ve baro aidatlarını ödemekte zorlanırken diğer yandan geleceğe umutsuzca baktıklarını söyleyen Av. Ahi, "Biz Avukat Hakları Grubu olarak, ilk 3 yıl genç avukatlardan aidat almayıp, fahiş ruhsat ücretlerini asgariye çekeceğiz. Öte yandan Baronun yıllık bütçesinde 2 milyon TL gibi önemli bir yer tutan baro pulu gelirlerinin yüzde 50’sini Genç Avukat Girişim Fonuna aktaracağız. Ayrıca CMK ve adli yardım atamalarında genç avukatlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Böylece maddi zorluk yaşayan bağlı çalışan genç avukatlar kendi ofislerini kuracak. Gençlerimizi Baronun ilgisiz duruşuna ve patronların kaderine terk etmeyeceğiz. Bağlı çalışan genç avukatlar, fon aktarımı ve ek gelirlerle kendi ofislerini açarak kendi ayakları üzerinde duracaklar, onlara güveniyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Barosunda genç avukatlar 27 bin civarındaki sayıları ilk defa çoğunluktalar

Bu yılki baro seçimleri İstanbul Barosu tarihinin en çekişmeli seçimleri olacağının altını çizen Av Gökhan Ahi, "İstanbul Barosu’nun 42 bin üyesi içinde 10 yılı doldurmamış genç ve birçoğu da bağlı çalışan avukatlar 27 bin civarındaki sayıları ilk defa çoğunluktalar. Biz Avukat Hakları Grubu olarak gerek kamuoyu yoklamaları gerekse de birebir, telefon ve e-mail yolu ile binlerce avukatla görüşerek, 10 yıllık kıdeme sahip genç avukatların oylarının yüzde 50’sinin desteğini alabileceğimizi belirledik. Genç avukatlar bu sefer Baro seçimlerine kayıtsız kalmayacak, sandığa gelecekler ve onların oy desteğini de alarak 10 bin oy barajını aşıp Baro seçimlerini kazanacağız" ifadelerini kullandı.